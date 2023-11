Alertswiss gibt Entwarnung: Die Hochwassergefahr des Rheins in Basel für den Abschnitt von der Mündung der Aare bis nach Basel ist gebannt, wie die App in der Nacht auf Donnerstag mitteilt. Über dem Atlantik hat sich das Sturmtief Frederico gebildet. Es sei zwar vergleichsweise klein, aber kräftig, schreibt MeteoNews auf X. Und es ziehe rasch ostwärts. Frederico werde in der Nacht zum Freitag auch bei uns für ein paar «turbulente Stunden» sorgen.

Zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens ist im Flachland mit Windspitzen von 80 bis 100 km/h zu rechnen. In den Bergen werden Orkanböen zwischen 130 und 150 km/h erwartet. Bis zum Morgen lässt der Wind dann wieder nach, dennoch gibt es laut MeteoNews Behinderungen durch Gegenstände auf den Strassen. So schmutzig ist das Arve-Wasser nach den Unwettern In den vergangenen drei Tagen gab es schweizweit richtig viel Regen, viele Flüsse führten Hochwasser, Keller und Unterführungen liefen voll, es gab den ein oder anderen Erdrutsc

20MİN: Hochwassergefahr durch RegenfälleNach heftigen Regen fällen besteht an mehreren Orten die Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen. Im Aargau und an der Saane im Kanton Bern warnt Alertswiss vor Überschwemmungen.

BAZONLİNE: Ardon Jashari: Passt er wirklich zum FC Basel?Im Sommer wollte Ardon Jashari zum FC Basel – durfte aber nicht. Nach seinem Verzicht auf die U-21 stellt sich die Frage, ob er wirklich zum FCB gepasst hätte.

BAZONLİNE: Universität Basel untersucht Auswirkungen von Wildschweinen im WestjordanlandEin Forscher aus dem Fachbereich Urban Studies der Universität Basel hat die Auswirkungen einer «übersehenen Waffe» der Israelis gegen die Palästinenser im Westjordanland untersucht. Die Universitätsleitung nimmt diesen Vorfall mit «grosser Sorge» zur Kenntnis.

BAZONLİNE: Neuer Leiter und Kurator für Kunsthalle BaselDer gebürtige Genfer Mohamed Almusibli wird ab dem 1. März neuer Leiter und Kurator der Kunsthalle Basel . Bei seiner Vorstellung wurden sein beruflicher Werdegang, seine Arbeit als Mitbegründer und Direktor des Kunstraums Cherish in Genf sowie seine engen Verbindungen zu zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern gewürdigt. Es wurde jedoch nicht erwähnt, dass Almusibli Unterzeichner von zwei öffentlichen Briefen ist, die sich gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen richten.

BAUERNZEİTUNG1: Familie Cattin betreibt eine Biogasanlage: «Die ersten Wochen waren der Horror»Strom für über 1000 Haushalte - Familie Cattin betreibt eine Biogasanlage: «Die ersten Wochen waren der Horror»: Die Familie Cattin aus Miécourt JU produziert mit ihrer Biogasanlage «Biogaz de la Baroche» Energie für eine ganze Region. Der Start war…

20MİN_DİGİTAL: Google betritt den Schweizer Smartphone-Markt mit dem Pixel 8 und Pixel 8 ProGoogle bringt seine Pixel-Phones offiziell in die Schweiz und versucht, die Schweizerinnen und Schweizer von einem Wechsel zu überzeugen. Der Fokus liegt auf der Fotografie und die Kamera des Pixel 8 übertrifft technisch sogar das iPhone 15 Pro. Die Software zur Bearbeitung von Bildern und Videos hebt sich ebenfalls von anderen Herstellern ab.

