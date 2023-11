Hochwasser in der Schweiz: Erdiges Wasser der Arve trifft auf klare Rhone

In den vergangenen drei Tagen gab es schweizweit richtig viel Regen, viele Flüsse führten Hochwasser, Keller und Unterführungen liefen voll, es gab den ein oder anderen Erdrutsch. Nun veröffentlichte «MeteoSchweiz» ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie das besonders erdige und trübe Wasser der Arve auf das besonders klare Wasser der Rhone trifft, die aus dem Genfersee fliesst. Die Arve war einer der Flüsse, die während der Warnlage Hochwasser führten.

Sie erreichte laut Angaben von «SRF Meteo» am Mittwochmorgen einen Abflussrekord: 956 Kubikmeter Wasser pro Sekunde flossen ab, deutlich mehr als bei den Unwettern im Jahr 2015. (eve)«Das ist das erste Mal seit langem, dass mit der Schneeschmelze gleich so viel Regen noch dazukam und es zu solch einer Flut kam», erzählt Christian Iseli, Inhaber der Zimmerei Chaletbau Annen AG in Gstaad im Kanton Bern. Weil der Grundwasserspiegel so stark anstieg, läuft bei ihm im Lager nun Wasser aus der Wan

BERNERZEİTUNG: Starkregen und Hochwasser in der SchweizSeit Wochenbeginn stürmt und regnet es in der ganzen Schweiz . Am Mittwochnachmittag soll sich das Wetter beruhigen und der Regen nachlassen. Es wurden 123 Meldungen über Wasser in Gebäuden und über die Ufer getretene Gewässer bei der Kantonspolizei Bern eingereicht. Die meisten Meldungen kamen aus dem Berner Oberland. Aufgrund des stürmischen Winds und der anhaltenden Niederschläge gilt im Kanton Bern eine Hochwasser warnung.

SCHWEİZERBAUER: Pyrolyse mit Wasser abgeschaltet: Pflanzenkohle als BodenverbessererSamuel Unterhofer und andere Ausschussmitglieder haben die Pyrolyse mit Wasser abgeschaltet nach der Kon-Tiki-Methode. Pflanzenkohle, auch als Terra Preta bekannt, hat als altbekannter Bodenverbesserer seine Wurzeln in den tropischen Amazonasregionen. Die Kohlenstoffisierung ist ein Prozess, bei dem organisches Material unter Ausschluss von Sauerstoff thermisch abgebaut wird. Insbesondere die Pyrolyse ist die bevorzugte Methode zur Herstellung von Pflanzenkohle.

SRFNEWS: Schweiz erfolgreich im Kampf gegen AntibiotikaresistenzenAntibiotika sollen wirksam bleiben und Resistenzen vermieden werden. Deshalb hat der Bund gemeinsam mit den Kantonen und anderen Beteiligten eine Strategie entwickelt. An einem Mediengespräch gab es Einblick in den Stand der Umsetzung der Massnahmen.

SRFNEWS: Vogelgrippe in der Schweiz: Virus endemisch bei einigen VogelpopulationenIn der Schweiz hat sich bei einigen Vogelpopulationen das hochansteckende Virus H5N1 festgesetzt und ist endemisch geworden. Vor allem Möwenarten sind betroffen, jedoch nicht so verheerend wie für andere Wasservögel.

TAGESANZEİGER: Schweiz will Einkäufe ennet der Grenze stärker besteuernDer Bund will Einkäufe ennet der Grenze bei der Einfuhr stärker besteuern. Konkret soll die sogenannte Wertfreigrenze von 300 auf 150 Franken halbiert werden.

BERNERZEİTUNG: Verbreitung von Covid-19 und Grippe in der SchweizSind wir gerade in einer Corona-Welle? Wie verbreitet die Ansteckungen sind, ist unklar. Das Abwasser-Monitoring, auf das die Schweiz bei Covid und neu auch bei Grippe und dem RS-Virus setzt, ist nur begrenzt aussagekräftig.

