Höchstgelegenes Aargauer Dorf will Tempo 30 einführen: Das könnte zu Diskussionen führen

Vorgesehen ist eine entsprechende Beschilderung in den verschiedenen Quartieren des Dorfes. Die Planung wurde gemeinsam mit der Regionalpolizei Muri durchgeführt. Insgesamt sollen an 13 Stellen Signalisationen und Markierungen angebracht werden.

Weil das neue Fahrzeug vermutlich etwas breiter und länger sein wird, muss das Magazin entsprechend angepasst werden. Die 1972 erstellte Einstellhalle muss deshalb um anderthalb Meter verlängert und eine Stütze bei der Einfahrt entfernt werden. Das wiederum macht Anpassungen an der Deckenstatik erforderlich. Diese umfangreichen Arbeiten werden auf rund 150’000 Franken zu stehen kommen.

Das Budget sieht einen Aufwandüberschuss von 16’900 Franken bei einem unveränderten Steuerfuss von 102 Prozent vor. Erfreulich schliesst die Kreditabrechnung für die Erweiterung der Schulanlage ab. Der Verpflichtungskredit von 1,9 Millionen Franken musste nicht ganz ausgeschöpft werden, er wurde um 11’500 Franken unterschritten.

Marianne Binder (65, Mitte) bezeichnet einen Spruch von Benjamin Giezendanner (41, SVP), der sich auf ihr Alter bezog, als diskriminierend. Der Volkspartei-Kandidat weist den Vorwurf zurück und wehrt sich zugleich gegen die Kritik, als Unternehmer habe er nicht genug Zeit für ein Engagement im Ständerat.

