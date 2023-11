Höchste Zeit für den Alpabzug: Ein Bauer treibt Ende September im Kanton Uri die Kühe von einer Alp beim Oberalppass hinunter nach Andermatt.Der Sommer auf der Alp ging vor gut einem Monat zu Ende. Die Tiere sind zurück im Tal, die Arbeit der Älplerinnen und Älpler ist getan. Viele von ihnen müssen sich nun einen Winterjob suchen – sie sind also echte Saisonarbeiter:innen oder Saisonniers, wie es in der Schweiz heisst.Bis vor gut einem Monat weideten noch Kühe und Ziegen in den Alpen.

Nun liegt da der erste Schnee. Die meisten der über 7000 Alpbetriebe liegen verlassen in der rustikalen und märchenhaften Berglandschaft. Zusammen mit den Tieren zogen Ende September auch die Älplerinnen und Älpler zurück ins Tal. Mit dem Alpabzug beginnt für sie die Wintersaison – und damit die Suche nach einem neuen Job.Denn nur ein kleiner Teil der rund 17'000 Älplerinnen und Älpler in der Schweiz besitzt einen Betrieb im Tal. Die meisten sind im Sommer"z'Alp" und gehen im Winter einer anderen Tätigkeit nach, zum Beispiel bei einer Bergbahn in einem Skigebie





