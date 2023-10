Hochschule Luzern: Beiträge für Trägerkantone steigen wegen mehr Studierenden und Infrastrukturprojekten

Der neue Leistungsauftrag mit der Hochschule Luzern für die Jahre 2024 bis 2027 liegt auf dem Tisch: Wegen mehr Studierenden und Infrastrukturprojekten steigen die Beiträge für die Trägerkantone – auch für Schwyz.

Da die Hochschule Luzern (HSLU) wächst – sprich in den letzten Jahren die Anzahl Studierende zugenommen hat – sind bis 2027 mehrere Infrastrukturprojekte geplant, wie es in einer Medienmitteilung des Schwyzer Bildungsdepartements von Donnerstag heisst : Der Campus Luzern-Horw (Departement Technik und Architektur) soll erneuert und erweitert, der neue Campus Perron beim Bahnhof Luzern soll im Herbst 2025 bezogen und beim Campus Suurstoffi Zug-Rotkreuz (Departement Informatik) sollen...

