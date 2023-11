Hitzkirch LU: Fussgänger (17) angefahren und schwer verletzt

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche Aussagen zum Unfall oder zum Unfallfahrzeug machen können. Der Jugendliche trug beim Auffinden einen dunklen Rucksack. Hinweise bitte direkt an Telefon 041 248 81 17.

