Hitzewelle in Brasilien: Gefühlte Temperatur in Rio de Janeiro erreicht 58,5 Grad

In Rio de Janeiro stieg die gefühlte Temperatur am Dienstag auf 58,5 Grad, wie die staatliche Nachrichtenagentur Agencia Brasil berichtete. Die aktuelle Hitzewelle in Brasilien wird voraussichtlich zwischen Donnerstag und Freitag ihren Höhepunkt erreichen. In der Millionenmetropole Rio de Janeiro stieg die gefühlte Temperatur am Dienstag auf 58,5 Grad, wie die staatliche Nachrichtenagentur Agencia Brasil berichtete. Tatsächlich zeigte das Thermometer über 40 Grad an.

Ähnlich heiss war es auch in anderen Regionen im Zentrum und Süden des Landes. Geühlte Temperatur ist höher Die gefühlte Temperatur beschreibt das Temperaturempfinden eines Menschen, das neben der eigentlichen Lufttemperatur etwa auch von der Luftfeuchtigkeit und dem Wind abhängt. So fühlen sich die Temperaturen wegen der hohen Luftfeuchtigkeit in Brasilien viel unangenehmer an als in Deutschland. «Ich ging um 4.30 Uhr schlafen, schlief dann etwa 40 Minuten, wachte wieder auf und duschte kalt», sagte ein Mann dem Nachrichtenportal «G1





