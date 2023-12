Hitze und Bildungsverbot: Afghanische Mädchen kämpfen um ihre Zukunft

«In Masar-e Scharif gibt es nur zwei Jahreszeiten. Sommer und Winter», sagt Chatera Sadat*. Das Tragen ihrer schwarzen Kleidung und ihres Schleiers fällt der 48-Jährigen oft besonders schwer – in Masar-e Scharif in der Provinz Balch im Norden Afghanistans herrschten in diesem Spätsommer meist weit über vierzig Grad. Der Klimawandel macht auch vor Afghanistan, das im Vergleich zu anderen Ländern in der Region nur wenig CO₂ produziert, nicht halt. Sadat ist Lehrerin an einer Unterstufe.

Obwohl die drückende Hitze die Gesundheit vieler Afghan:innen gefährdete, fand der Unterricht weiterhin statt. «Hitzeferien hätten den Unterricht zurückgeworfen, meinten die Taliban», so Sadat. Die wahren Hürden zur Bildung sind aber gänzlich andere: Seit die militant-islamistischen Taliban im August 2021 in ganz Afghanistan die Macht ergriffen haben, ist Mädchen der Besuch der Oberstufe von der siebten bis zur zwölften Klasse untersagt. Seit Ende des letzten Jahres besteht für Afghaninnen zudem ein Universitätsverbo





Wochenzeitung » / 🏆 21. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Medienmitteilung: Wassermangel, Dürre und Hitze: Preise für Olivenöl ziehen deutlich anMedienmitteilung Comparis-Konsumentenpreisindex Oktober 2023 Wassermangel, Dürre und Hitze: Preise für Olivenöl ziehen deutlich an Laut dem Comparis-Konsumentenpreisindex*...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Immer mehr Mädchen wollen sich die Brüste amputieren lassenProminente Ärzte kritisieren den Trend, dass immer mehr Mädchen sich die Brüste amputieren lassen wollen. Ein bekannter Endokrinologe äußert seine Bedenken und bezeichnet die entsprechenden Artikel als Meinungsbeiträge statt wissenschaftliche Fachartikel.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Zum Tod von Nina Weil, Überlebende des HolocaustSie kam als 12-jähriges Mädchen ins Vernichtungslager Auschwitz: Die Schweiz verliert mit Nina Weil eine der letzten Überlebenden der Shoah. Ein Nachruf.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Soll die Schweiz Afghaninnen Asyl gewähren?Soll die Schweiz Afghaninnen Asyl gewähren? Mit dieser Frage beschäftigt sich demnächst das Parlament. Was die geflüchtete afghanische Juristin Shabnam Simia darüber denkt – und was geschieht, wenn das Parlament dazu Nein sagt.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Weingut Niro: Authentische Weine für die Seele aus dem FricktalMonika Wenger (links) und Romina Wieser wissen auf dem Niro-Weingut bestens Bescheid, auch wenn die Besitzerin Nicole Robatel ferienabwesend ist. Im aargauischen Fricktal und in der zur fusionierten Gemeinde Mettauertal gehörenden Ortschaft Wil, fünf Autominuten von der schweizerisch-deutschen Landesgrenze am Rhein entfernt, wird natürlich deutsch gesprochen. Aber beim letzten Haus an der Kappellenstrasse wird man mit «Bienvenue» begrüsst und auf «Les vins de Nicole Robatel» aufmerksam gemacht: «Authentische Weine für die Seele, biodynamisch und naturnah aus dem Fricktal», heisst es dann weiter auf Deutsch. Voila! Das ist die Anschrift des Weingutes Niro . Der Name «Niro» leitet sich aus den beiden Anfangsbuchstaben der 57-jährigen Besitzerin ab. Nicole Robatel ist französischsprachige Freiburgerin. Sie kam als Au-pair-Mädchen in den Aargau, blieb hier hängen und erfüllte sich im «Rüebliland» ihren Traum vom Weinbau

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Mary Robinson: Eine Kämpferin für MenschenrechteAls sie 1997 das Amt der UNO-Menschenrechtskommissarin antrat, hatte Mary Robinson bereits eine imposante Karriere hinter sich. Mary Robinson wuchs im Irland der 1950er-Jahre auf, als einziges Mädchen neben vier Brüdern. Sie erinnert sich, dass sie in ihrer Familie 'Ellenbogen' zeigen musste. Ihre Eltern erklärten ihr, dass sie gleich behandelt würde wie ihre Brüder. In der Familie war das so. Doch draußen, in der irischen Gesellschaft, lagen die Dinge ein wenig anders. Während ihres Jurastudiums in Dublin setzte sie sich für die Aufhebung des Scheidungsverbots, die Legalisierung der Empfängnisverhütung und die Entkriminalisierung der Homosexualität ein. 1969, im Alter von nur 25 Jahren, wurde sie als Unabhängige in den irischen Senat gewählt und begann ihre politische Aktivität in den Institutionen. Dort setzte sie die erwähnten Kampagnen fort. Doch die Versuche, ihre Ideale in Gesetzen zu verankern, unterschieden sich fundamental von den Debatten an der Universität.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »