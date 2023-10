In einer Welt, in der Technologie und Lebensstil untrennbar miteinander verknüpft sind, prägen neue Trends im Bereich Fernsehtechnologie unser Unterhaltungserlebnis. An der Spitze dieses Wandels steht Hisense. Das Unternehmen ist für die Entwicklung von Laser-TV-Technologie, die ohne Nachhaltigkeitseinbußen eine bessere Qualität, einen höheren Komfort beim Zuschauen sowie beeindruckende Erlebnisse in Kinoqualität bietet, bekannt.

Die Fortschritte in Sachen Laser-TV-Technologie, an deren Spitze Unternehmen wie Hisense stehen, beziehen sich nicht nur auf eine bessere Bildqualität und ein immersiveres Fernseherlebnis, sondern auch auf eine Entwicklung hin zu energieeffizienteren und nachhaltigeren Lösungen.

Die Mischung aus Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit verkörpert die moderne Ära der Fernsehtechnologie. Auch wenn diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, so ist doch eines sicher: Hisense wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen und mit seinem Engagement für Spitzenleistungen, Innovationen und Nachhaltigkeit die Zukunft im globalen Heimunterhaltungsbereich prägen.

Die Hisense Laser TV Championships sollen mit dem HERO L9H Laser TV auf die schädlichen Effekte blauen Lichts aufmerksam machen Am 12. Oktober startete Hisense, das weltweit tätige Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, die Hisense Laser TV Championships im ...

Hisense, das globale Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat die Markteinführung seines Hero Mini-LED ULED-TV, des U8, mit einer Reihe von ansprechenden Erlebnissen für Kinder in Südafrika gefeiert. Bei der Veranstaltung mit dem Titel „Portals to ...

Hisense, der globale Konzern für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat sein Sponsoring mit Paris Saint-Germain um weitere zwei Jahre verlängert. Die Vereinbarung zwischen den beiden Organisationen, die ihre globale Partnerschaft im August 2020 begonnen haben, wird bis zum Ende der Saison 2024/25 dauern. Hisense hat in den ...

