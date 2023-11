Hinter der eigenen Brandmauer: Bei «Markus Lanz» nennt eine Journalistin CDU-Chef Merz «rassistisch». Warum die Aufregung? Keine Beschimpfung ausser Nazi ist so wohlfeil wie Rassist

Auch Unionspolitiker geht sie flugs von der Hand – wenn es um die AfD geht. Denn Risse in der Brandmauer gegen rechts müssen sofort zugespachtelt werden. Damit haben Christdemokraten Linken und Grünen massgeblich geholfen, eine bürgerliche Partei zu delegitimieren.

Jetzt sind sie selber dran, war nur eine Frage der Zeit. Ziegel für Ziegel verschwinden auch CDU und CSU hinter der Brandmauer. Den Mörtel haben sie fleissig mit angerührt.

