Herbstzeit: Gefahr für Wildtiere auf den Straßen

Der Herbst ist da: Am Abend wird es früh dunkel, auch am Morgen ist die Nacht lang. Das ist gefährlich für Rehe, Füchse und Dachse, die von den Autofahrerinnen und Autofahrern zu oft spät oder nicht gesehen werden. Tausende Wildtiere kommen jedes Jahr auf der Strasse ums Leben.

Wer schafft es im zweiten Wahlgang in den Ständerat? Benjamin Giezendanner (SVP) und Marianne Binder (Mitte) kämpfen bis zur Entscheidung am 19. November um die Gunst des Aargauer Stimmvolkes. Von Zuwanderung über Energie/Klima bis zu Gesundheitskosten: Die AZ zeigt, wie sich die beiden zu den wichtigsten Politthemen positionieren.Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten.

Wildtiere im Herbst: Gefahr auf den StraßenDer Herbst ist da und mit ihm wird es früh dunkel. Das stellt eine Gefahr für Wildtiere wie Rehe, Füchse und Dachse dar, die oft von Autofahrern übersehen werden. Jedes Jahr sterben tausende Tiere auf den Straßen. Weiterlesen ⮕

Wildtiere im Herbstverkehr gefährdetDer Herbst ist da: Am Abend wird es früh dunkel, auch am Morgen ist die Nacht lang. Das ist gefährlich für Rehe, Füchse und Dachse, die von den Autofahrerinnen und Autofahrern zu oft spät oder nicht gesehen werden. Tausende Wildtiere kommen jedes Jahr auf der Strasse ums Leben. Weiterlesen ⮕

Gesperrte Strassen und angepasste Bus-Linien: Alle Einschränkungen im ÜberblickAm Sonntag, 29. Oktober 2023, findet in Luzern der «SwissCityMarathon» statt. Von Anreise über gesperrte Strassen bis hin zu angepassten Bus-Fahrplänen – hier findest du alles, was du zum Laufsportanlass wissen musst. Weiterlesen ⮕

Kritik am neuen Bündner ÖV-Ticketsystem VendaZu viele Bedienungsschritte, zu lange Ladezeiten und eine zu häufige Eingabe des PIN-Codes: Diese Punkte wurden am neuen Bündner ÖV-Ticketsystem Venda kritisiert. Venda wurde am 11. Dezember des vergangenen Jahres in Davos und am 20. Februar dieses Jahres im Raum Chur eingeführt. Wie Reaktionen zeigten, wurde Venda vor allem für Seniorinnen und Senioren zum Problem. Für sie stieg nicht nur die Gefahr , während des Billettkaufs im fahrenden Bus zu stürzen. Weiterlesen ⮕

Krieg mit Symbolen: Im Schatten der Palästina-Demos grassiert kruder Anti-Semitismus. Der Gleitschirm wird zum Logo von Hamas-VerklärerKrieg in Nahost? Er ist längst im Westen angekommen. Sein Echo hallt durch europäische und amerikanische Strassen, Schulen und Universitäten. Im Schutz von Pro-Palästina-Demos getrauen sich Extremisten, offen ihren Antisemitismus zu zelebrieren und Slogans zu skandieren, die zur Vernichtung Israels aufrufen. Weiterlesen ⮕

Es ist ihnen egal, was wir von ihnen haltenRund zweieinhalb Wochen ist der schreckliche Angriff der Hamas auf Israel nun her. Fast genau so lange demonstrieren Muslime auf deutschen Strassen und in anderen westlichen Ländern, um ihre, wie es ein Grossteil der deutschen Medien nennt, «Solidarität mit den Palästinensern» zu bekunden. Weiterlesen ⮕