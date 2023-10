Herbstwetter in der Schweiz: Schnee in den Bergen und wechselhaftes Wetter

In der Nacht sank die Schneefallgrenze auf rund 2000 Meter über Meer. Deswegen gab es in höheren Lagen 10 bis lokal 30 Zentimeter Neuschnee. Nach einer «sehr nassen Nacht» insbesondere in der Romandie (MeteoNews auf X) ...ist in der Westschweiz gefallen, hier verbreitet 20 bis 40 mm, lokal aber auch bis über 50 mm. In den übrigen Landesteilen fielen meist 10 bis 20 mm. Messwerte 👉...

Der bislang höchste gemessene Orkanwert stammt mit 192 Stundenkilometern vom Gütsch oberhalb von Andermatt. Die Messstation liegt auf 2283 Metern über Meer. Auf Platz zwei liegt der Urner Boden (1383 M.ü.M.) mit maximal 180 Stundenkilometern. Und auf dem Jungfraujoch (3463 M.ü.M.) wurden immerhin noch 172 Stundenkilometer gemessen, wie SRF Meteo auf X schreibt: Aber auch in tieferen Lagen pfiff der Föhn am Freitagvormittag um die Häuser.

Der Plan dazu laut MeteoNews: «Am Vormittag ziehen dekorative Schleierwolken über den Himmel, am Nachmittag ist es meist wolkenlos», schreiben die Wetterfrösche auf X. Mit etwas Südwestwind werde «vielerorts den letzten Sommertag». Dazu sind hierzulande laut Definition über 25 Grad nötig. Laut MeteoNews sind in den Föhntälern allerdings «auch etwas mehr möglich». headtopics.com

, gibt es verbreitet 25 bis 27 Grad. Im Tessin sollen laut den Wetterfröschen sogar nochmals 28 Grad möglich sein – nämlich in Biasca.ohne Ende, auch in dieser Woche gibt es täglich um 25 Grad. Wer sich nach Abkühlung sehnt: Island wäre eine Reise wert. Wir zeigen Euch gerne die Prognose für diesen Donnerstag.

Sprich: Nach vorübergehend windigeren Tagen wird es «wieder wärmer», wie MeteoNews auf X schreibt. Und weiter sagen die We: «Die Maxima ab dem Wochenende sind weit überdurchschnittlich!»stark, bis Mitte nächster Woche tut sich wenig. headtopics.com

