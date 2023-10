Herausforderungen und Einblicke von Auslandskorrespondenten

Die Arbeit von Auslandskorrespondentinnen und Auslandskorrespondenten ist geprägt von vielfältigen Herausforderungen und faszinierenden Einblicken in unterschiedlichste Kulturen. Sie reden Klartext und erzählen uns von ihren Erfahrungen mit Umstellungen im Ausland bis zur Pressefreiheit.

Journalistische Freiheit Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht China auf Platz 179 von 180 Ländern – das Schlusslicht bildet Nordkorea. Die chinesische Regierung kontrolliert die Medien und übt strikte Zensur aus. Samuel Emch, Korrespondent für China und Nordostasien, muss unter schwierigsten Umständen recherchieren. Viele seiner Quellen werden eingeschüchtert, damit sie keine Informationen weitergeben.

01:36 Video Aus Radio SRF 1 vom 20.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden. Umstellungen im AuslandFür Anna Lemmenmeier, Korrespondentin für Ostafrika, gestaltet sich die Fortbewegung grundlegend anders als in ihrer Schweizer Heimat. Dort war sie sich an den öffentlichen Nahverkehr oder an das Fahrrad gewöhnt. In Ostafrika hat Anna zwei Autos und sind nicht wegzudenken. Insbesondere abends sollte man in Nairobi in der Dunkelheit nicht mehr zu Fuss raus. headtopics.com

01:27 Video Was ist gewöhnungsbedürftig? Aus Radio SRF 1 vom 20.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden. Besonderheit am AuslandObwohl London nur zwei Flugstunden entfernt ist, fühlt sich Patrik Wülser, Korrespondent für Grossbritannien, wie in einem anderen Universum. Grossbritannien, umgeben vom Meer, tief sind die Spuren seiner Seefahrertradition. Diese Prägung zeigt sich deutlich in den Nachrichten.

01:33 Video Das Ausland und seine Besonderheiten Aus Radio SRF 1 vom 20.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden. Kontraste zur SchweizIn den USA wird es nie langweilig. Es gibt immer Breaking News irgendwo in einem der 50 Staaten. Nahezu jede grössere Kleinstadt in den Vereinigten Staaten hat ihren eigenen Fernsehsender. Viele Kanäle senden sogar rund um die Uhr. headtopics.com

