Herausforderungen für fortgeschrittene Volkswirtschaften

Die fortgeschrittenen Volkswirtschaften in aller Welt stehen vor wachsenden fiskalischen Herausforderungen. Das ist der einfachen Tatsache geschuldet, dass die meisten von ihnen aufgeblähte, finanziell nicht tragfähige Wohlfahrtsstaaten sind. Vor über zehn Jahren, als Mario Draghi Präsident der Europäischen Zentralbank war, drückte er es so aus: «Das europäische Sozialmodell ist Vergangenheit.

Die Steuern, die für andere staatlich finanzierte Programme benötigt werden, von Verteidigungsausgaben über Polizeiarbeit bis hin zum Strassenbau und Schulen sind in dieser Gleichung noch nicht einmal enthalten. Ja, diese Kosten können durch andere Arten von Steuern gedeckt werden, und es können verschiedene Änderungen an den Leistungsformeln und Steuertarifen vorgenommen werden.

«Weil sich das Produktivitätswachstum schon lange verlangsamt hat, ist die Generationenungerechtigkeit, die wir geschaffen haben, unentschuldbar.» Darüber hinaus vermuten einige Ökonomen, dass höhere Steuern der Grund dafür sind, dass das reale Pro-Kopf-BIP der europäischen Volkswirtschaften niedriger ist als das der USA. Selbst wenn dies eine Übertreibung der Kausalität ist, sind Steuern nahezu sicher ein wichtiger Faktor. headtopics.com

So ist etwa das reale Pro-Kopf-BIP nach Steuern (in Kaufkraftparität) in den USA deutlich höher als in Schweden und Dänemark – zwei Länder, denen die amerikanischen Progressiven unbedingt nacheifern wollen. Natürlich erhalten Schweden und Dänen mehr staatliche Leistungen, geben weniger für Verteidigung aus (obwohl sie sich inzwischen verpflichtet haben, ihre mageren Rüstungsetats zu erhöhen) und arbeiten weniger.

Schlimmer noch: Mit Ausnahme der nordeuropäischen Länder haben die fortgeschrittenen Volkswirtschaften in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten eine deutlich höhere Staatsverschuldung angehäuft. Eine Weile wurde dieser zusätzliche haushaltspolitische Druck durch extrem niedrige Zinsen kaschiert, doch jetzt schiessen die Zinsaufwendungen überall in die Höhe (auch wenn sie inflationsbereinigt etwas überschaubarer sind). headtopics.com

Weiterlesen:

FuW_News »

EINE VIELFALT VON SPRACHEN, UM DIE HERAUSFORDERUNGEN VON HEUTE ZU INTERPRETIEREN: INTERNATIONALE KÜNSTLER...Bergamo und Brescia, Italien (ots/PRNewswire) - Digitale Sprachen, Installationen, Kunstausstellungen und Fotografie: In verschiedenenSprachen interpretiert die Italian Capital... Weiterlesen ⮕

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Anschlag auf dem Bruderholz: Nur durch Zufall kamen die Ermittler auf die BeschuldigtenEine Bombenexplosion im Basler Nobelquartier mitten in der Nacht. Zwei Beschuldigte stehen vor dem Bundesstrafgericht. Reichen die Beweise aus? Weiterlesen ⮕

«Die Stimmung ist so gereizt, dass es die Leute aussprechen»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Zehn verlorene Jahre für die Arboner Altstadt: Politisches Unvermögen, Fehleinschätzungen und Pech verhindern die BelebungSeit genau zehn Jahren entlastet eine Umfahrung die Arboner Altstadt vom Verkehr. Die Hoffnungen der Politiker und Planer haben sich nicht erfüllt. Das historische Zentrum ist nicht aufgeblüht, sondern blutet weiter aus. Es ist bis jetzt alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Weiterlesen ⮕

Die neuen Migros-Chefs nehmen sich die Industriebetriebe vorDie neuen Chefs wollen die eigenen Produktions­betriebe auf Effizienz trimmen und das Sortiment straffen. Weiterlesen ⮕