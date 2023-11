Helvetia eröffnet Standort in Grossbritannien

Der Versicherungskonzern war bislang in dem Land im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit aktiv, die am 31. Dezember 2023 ausläuft. Die Eröffnung der Niederlassung ist damit eine Reaktion auf den Brexit, wie es weiter heisst.Helvetia bietet in Grossbritannien bereits Specialty-Lines-Deckungen an und wird dieses Geschäft nun dank der Zulassung weiterführen können. Dieser Bereich umfasst etwa grosse Unternehmensrisiken und Embedded-Insurance-Lösungen.

Helvetia Global Solutions wies per Ende 2022 gebuchte Bruttoprämien im Volumen von rund 508 Millionen Euro auf. Das erwartete Prämienvolumen der britischen Niederlassung für Specialty Lines beläuft sich im Jahr 2023 den Angaben zufolge auf rund 50 Millionen Euro. Zu dem dortigen Geschäft gehören die Zeichnung internationaler Risiken im Specialty-Lines-Geschäft, zum Beispiel in General Aviation und im Transportgeschäft.

CH_WOCHENENDE: Kanton Aargau plant Windenergieproduktion von 50 Gigawattstunden bis 2035Der Kanton Aargau hat im Richtplan das Ziel festgelegt, bis 2035 eine jährliche Stromproduktion von 50 Gigawattstunden aus Windenergie zu erreichen. Der Standort Lindenberg im Oberfreiamt wurde als Standort für einen Windpark festgelegt.

Herkunft: CH_Wochenende

TAGBLATT_CH: «Etwas Chanel für die Dame?»: Beauty läuft, Herrenmode hinkt noch hinterher – so ist der neue St.Galler Globus gestartetEin Ort des Schönen statt Bank: Seit rund zwei Monaten verkauft Globus sein Sortiment am neuen Standort in der ehemaligen Stickereibörse. Zeit für eine erste Bilanz.

Herkunft: tagblatt_ch

TAGESANZEİGER: Raclette-Weltmeisterschaft: Der beste Raclettekäse kommt aus dem Wallis und aus ObwaldenIm Wallis sind Käsesorten aus der Schweiz, Frankreich, Italien, Belgien, Rumänien, Kanada und Grossbritannien degustiert worden. Die Weltmeisterschaft zog 10'000 Besucherinnen und Besucher an.

Herkunft: tagesanzeiger

FUW_NEWS: Ausblick: Medmix senkt Prognosen für Gesamtjahr erneutDer Industriekonzern nennt den anhaltenden Abbau von Lagerbeständen im Marktsegment Dental als Grund für die Senkung.

Herkunft: FuW_News

NAU_LİVE: Basel: Acht Autofahrer wegen technischer Änderungen verzeigtAm Abend und in der Nacht auf Freitag führte die Kantonspolizei eine grossangelegte Verkehrskontrolle in Basel durch. Grund dafür waren Beschwerden wegen Lärm.

Herkunft: nau_live

20MİN: Steinschlag beim Berninapass: Zugstrecke gesperrtDie Strecke der Rhätischen Bahn ist zwischen Poschiavo und Alp Grüm für den Zugverkehr gesperrt. Grund dafür ist ein Steinschlag.

Herkunft: 20min