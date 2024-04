Helikopterabsturz in den Walliser Alpen

Ein Helikopter ist am Dienstagmorgen in den Walliser Alpen abgestürzt. Sieben Rettungshelikopter sind an der Unfallstelle in der Nordwand des Petit Combin im Einsatz. Die Rettungskräfte sind vor Ort, wie Stève Léger, Sprecher der Walliser Kantonspolizei, einen Bericht des Lokalradios Rhône FM am Dienstagvormittag bestätigte.

Das Wrack konnte gemäss der Polizei in der Nordwand des Petit Combin lokalisiert werden. Sieben Helikopter seien am laufenden Rettungseinsatz beteiligt.

