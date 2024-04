Helikopterabsturz im Unterwallis: Drei Tote und drei Verletzte

Beim Absturz eines Helikopters im Unterwallis sind am Dienstagmorgen drei Menschen ums Leben gekommen und drei weitere verletzt worden. Die Maschine rutschte beim Heliskiing aus noch ungeklärten Gründen in den Nordhang des Petit Combin ab. Im Kanton Wallis stürzte am Dienstagvormittag ein Helikopter ab. Die Maschine rutschte beim Heliskiing auf dem Gebirgslandeplatz des Petit Combin aus noch ungeklärten Gründen in den Nordhang ab.

Beim Absturz eines Helikopters im Unterwallis sind am Dienstagmorgen drei Menschen ums Leben gekommen und drei weitere verletzt worden. Die Maschine rutschte beim Heliskiing auf dem Gebirgslandeplatz des Petit Combin aus noch ungeklärten Gründen in den Nordhang ab. Ausser dem Piloten war der Helikopter mit einem Bergführer und seinen vier Kunden besetzt, wie die Kantonspolizei am Nachmittag mitteilte. Zwei Verletzte konnten umgehend medizinisch versorgt werden, bevor sie ins Spital von Sitten geflogen wurden

