Heilsame Effekte von Medizinalhanf

Es gibt sicher immer noch einige Leute mit dem Bierglas in der Hand, die bezeichnen heilsame Effekte durch Medizinalhanf als bloße Einbildung von zugedröhnten Patienten oder denken bei THC gleich an Sprengstoff, der so ähnlich klingt, gefährlich ist und ebenfalls nur drei Buchstaben hat.

Beide Extreme bestimmen seit Jahren und hierzulande weiterhin die Argumente der Gegner einer Cannabis-Legalisierung, selbst wenn unzählige Studien der internationalen Forschung über Cannabinoide eine angebliche Wirkungslosigkeit genauso deutlich widerlegt haben wie scheinbar unvermeidliche Psychosen





Die Vorteile einer Freigabe von Cannabis zu GenusszweckenEine Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken hat im Gegensatz zum Verbot des natürlichen Rauschmittels viele Vorteile. In den verschiedensten Bereichen lässt sich wahrnehmen, dass ein gesetzlich gestatteter Zugang zu einem geregelten Cannabismarkt mit positiven Veränderungen einhergeht, die sich nicht mehr von der Hand weisen lassen.

