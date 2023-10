Für Heidi und den Geissenpeter wurden vor acht Jahren rund 500 Bündner Kinder gecastet, wie das Magazin «Graubünden Exclusiv» damals berichtete. Ausgewählt wurden die neunjährige Anuk Steffen aus Chur und der vierzehnjährige Quirin Agrippi aus Pontresina. Mit Erfolg, denn Heidi gelang dadurch der erfolgreichste internationale Kinostart eines Schweizer Films aller Zeiten.

Im Rahmen der Dreharbeiten eines Werbespots für Schoggibaum stehen die beiden erstmals wieder zusammen vor der Kamera. Doch so einiges hat sich verändert: Quirin Agrippi ist heute 22-jährig und Anuk Steffen 17 Jahre alt. In einem Interview mit dem Auftraggeber des Werbespots geben die beiden einen Einblick in ihr Leben nach dem Film.Anuk Steffen hat die Ausbildung zur Hotelkommunikationsfachfrau an der EHL Swiss School of Tourism abgeschlossen.

21 yaşındaki genç, aşısını engellemek için annesini öldürdü21 yaşındaki Moritz R., kardeşinin Covid aşısını engellemek için annesi Sandra R.'yi boğarak ve başına birkaç kez ateş ederek öldürdü. Genç adam, eylemini savundu ve aşının kendisine enjekte edilen alüminyum formaldehit ve ağır metallerin sonucu olduğunu iddia etti. Mahkemede, 'Bu kadar drastik önlemlere başvurmak zorunda bırakıldığım için üzgünüm' dedi. 21 yaşındaki katil, eylemi için pişmanlık göstermedi. Landgericht Hof (Bavyera) Perşembe günü metal işçisi çırak için on bir yıl hapis cezası verdi. Delüzyonlarla dolu bir durumu olduğu için hakim Matthias Goers, onu bir psikiyatrik kuruma yerleştirmeyi de emretti.

Katar, Hamas'ı milyonlarca dolarla desteklediKatar, Hamas'ı milyonlarca dolarla destekledi ve İsrail'in bilgisi ve onayıyla bu yardımları gerçekleştirdi.

Acapulco'da otellerin yüzde 80'i hasar gördüAcapulco'da bulunan otellerin yaklaşık yüzde 80'i hasar gördü. Binlerce asker ve diğer kurtarma ekipleri, ünlü tatil beldesi Acapulco ve çevre köylerde devrilen ağaçlar ve enkazları kaldırdı. Şiddetli fırtınada birçok kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan turistler otobüslerle şehirden tahliye edilecek. Acapulco'da birçok market ve diğer mağazalarda yağmalamalar yaşandı. Elektrikler kesildi ve birçok yol sular altında kaldı. Acapulco, kayalıklardan atlayanlar ve lüks otelleriyle tanınır. Düşük bütçeli turistler için de popüler bir tatil yeri.

Aargau'da Polis Reformu: Kanton ve Bölgesel Polisler BirleşiyorAargau hükümeti ve polis, Kanton polisi ve 15 bölgesel polis birimini tek bir birim haline getirmeyi planlıyor. Kritiklere rağmen, hükümet, birleşik polis sistemine geçmeye karar verdi.

Katar, Hamas'ı desteklemeye devam ediyorKatar, Hamas'ın Gazze hükümetini milyonlarca dolarla desteklemeye devam ediyor. Bu durum İsrail'in bilgisi ve onayıyla gerçekleşiyor.