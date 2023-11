Heidi Klum: Fans sind gespaltener Meinungen zum Pfauen-Halloween-Kostüm

Nur ein kleines Loch für Augen, Nase und Mund und zwei Öffnungen für die weissen Arme. Heidis Tochter Leni (19), die im vorigen Jahr als Catwoman ganz in Schwarz gekleidet war, zeigte sich nun mit pinken Haaren in rosa Dessous. Ihr Schwager, Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (34), setzte in diesem Jahr auf Farbe – als Einhorn mit weissrosa Plüschhose, Hupen und extravaganter Maske samt Horn.

