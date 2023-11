Heidi Klum begeistert an Halloween als Pfau: Ihr Kostüm benötigt 10 Helfer

Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet.

NAU_LIVE: Heidi Klum verrät ihr Halloween-Kostüm: «Es wird gigantisch»Heidi Klum ist die Hollywoods Halloween-Königin. Jedes Jahr macht sie nicht nur mit ihrer Party, sondern im Speziellen mit ihrem Kostüm aufmerksam.

20MIN: Heidi Klum zeigt Halloween-Kostüm – aber nur ein bisschenHeidi Klum macht es auch an dieses Jahr wieder extrem spannend, wenn es um ihr Halloween-Kostüm geht. Im vergangenen Jahr ging sie als Wurm –und in diesem Jahr?

BLUENEWS_DE: Heidi Klum erscheint als Pfau zu Halloween-PartyHeidi Klum hat sich zu ihrer Halloween-Party als gigantischer Pfau verkleidet. Zusammen mit ihrer Tochter Leni Klum, Designer Yannik Zamboni und Ehemann Bill Kaulitz sorgte sie für Aufsehen. Das Motto der Party war 'Thriller'.

Heidi Klum feiert Halloween als schillernder Pfau

NAU_LIVE: Heidi Klum feiert Halloween als schillernder PfauHeidi Klum hat sich mithilfe von zehn Tänzern als Pfau verkleidet. Tagsüber zeigte sie Schnappschüsse des Verwandlungsprozesses und löste Rätseln aus.

20MIN: Heidi Klum muss Halloween ohne Reto Hanselmann feiernHeidi Klum feiert heute ihre legendäre Halloween-Party in New York. Der Zürcher It-Boy ist normalerweise stets dabei, doch in diesem Jahr fällt er aus.

