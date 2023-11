Head of Zurich's Cantonal Bank Dims Market Hopes on Credit Suisse Collapse

The head of Zurich's Cantonal Bank dims market hopes related to the collapse of Credit Suisse. The pie is too small for that, he indicates at a high-powered podium discussion related to Swiss finance. There was a tone of slight resignation when Urs Baumann started to speak about the consequences of UBS's government-prompted rescue of Credit Suisse in March at the «Finance Circle» (German only) earlier this week in Zurich.

«The impact from Credit Suisse will not be as strong as is generally believed», the chief executive of the Zurich Cantonal Bank said about the expected flows of assets into the Swiss banking sector after the emergency action related to what was once Switzerland's second-largest bank. «I have not always succeeded even though I tried many times to make people understand that.» Baumann's assumption is that 40 percent of the 4.5 billion francs in revenues that Credit Suisse makes in Switzerland will make it into the market - over the next three year





