Der HCD sucht den Führungstreffer: Nordström spielt auf Jurco, dieser zieht sofort ab, doch Nyffeler macht seine Beinschoner zu.Die ersten zehn Minuten sind mittlerweile gespielt, und beide Teams sind es in dieser Anfangsphase relativ vorsichtig angegangen. Den ganz grossen Aufregen gab es darum bislang noch nicht.Nächste Möglichkeit für Davos: Jung spielt auf Ambühl, dieser will vors Tor weiterleiten.

Guebey ist französisch-schweizerischer Doppelbürger und hat in der laufenden Saison 13 Partien für die GCK Lions in der Swiss League bestritten. Er war für Frankreich an den letzten beiden Weltmeisterschaften im Einsatz. In der National League hat er für Servette und die ZSC Lions bisher 113 Spiele absolviert.

Genf kontrolliert das Spiel, aber Moldawien gleicht spät ausDie Genfer haben die Partie lange Zeit im Griff. Der Führungstreffer kurz vor der Pause war der verdiente Lohn für einen engagierten Auftritt der Genfer, die sich trotz der langen Reise in den Osten Moldawiens von Beginn an einen wachen Eindruck hinterließen und mehr für das Spiel machten. Moldawien fand lange kein Rezept gegen das disziplinierte Stellungsspiel der Genfer. In der 80. Minute gelang Moldawien jedoch der Ausgleich. Am Ende schienen sich beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufriedenzugeben. Weiterlesen ⮕

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕

Transferticker: Dieser Bündner könnte im Sommer zum HCD wechselnDas Transferkarussell im Eishockey nimmt langsam Fahrt auf. Wer wechselt wohin? Wer verlängert seinen Vertrag? Wo landen ehemalige HCD-Spieler? In unserem Transferticker seid ihr jederzeit informiert. Weiterlesen ⮕

Gute Laune bei Spiel zwischen HCD und AjoieDie Stiftung Greenhope unterstützt Familien mit krebskranken Kindern. Beim Spiel am 5. März 2023 zwischen HCD und Ajoie herrschte gute Stimmung unter den eingeladenen Familien. Weiterlesen ⮕

HCD leiht Verteidiger Guebey ausDer HC Davos hat aufgrund von Verletzungen und Sperren den Verteidiger Enzo Guebey von den ZSC Lions ausgeliehen. Beide Teams sind momentan nicht in bester Form. Weiterlesen ⮕