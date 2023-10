HCD gleicht aus und kämpft in Unterzahl

Anders als kurz vor der ersten Pause hat der HCD diesmal keine Probleme, sich in Unterzahl zu behaupten. Dahlbeck ist von der Strafbank zurück.Nun mal eine gute Offensivaktion der Lakers. Und weil Dahlbeck gegen Forrer nur mit einem Foul eingreifen kann, sind die Davoser wieder in Unterzahl.Dieses Tor muss dem HCD jetzt doch Auftrieb geben. Zumindest versucht er, gleich nachzusetzen. Bei Vollbestand auf dem Eis tun sich aber beide Teams weiterhin schwer, für Gefahr zu sorgen.

Nachdem es nochmals einer kurzen Extra-Eispflege bedurfte, was zu einer kleinen Verzögerung führte, hat das zweite Drittel nun begonnen.Die Partie hatte übrigens kaum begonnen, da liessen die Lakers um 19.47 Uhr eine Pressemitteilung raus, in der sie Vertragsverlängerungen bekanntgaben: Der umworbenen Topskorer Tyler Moy bleibt eine weitere Saison bis im Frühling 2025.

