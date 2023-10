HC Davos verliert gegen Rapperswil in Verlängerung

zum Wochenstart kassiert der HC Davos am Freitag wieder eine Niederlage. In Rapperswil verliert das Team von Josh Holden mit 2:3 nach Verlängerung.

Direkt vor Ende des ersten Drittels gehen die Gastgeber durch Moy in Führung. Im Powerplay kann Corvi in der 24. Minute ausgelichen, bevor Dünner die Lakers erneut in Führung schiesst. Sechs Minuten vor Schluss gleicht Leihspieler Guebey aber erneut aus.

Es geht in die Verlängerung. In dieser sorgt Moy mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung zu Gunsten des Heimteams.Durch den Zusatzpunkt bleibt Davos aber trotz Niederlage vor dem heutigen Gegner auf Rang 7. Mit 25 Punkten nach 17 Spielen fehlen derzeit zwei Punkte auf die direkten headtopics.com

