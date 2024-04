Haus in Brunnen steht in Flammen

In Brunnen stand ein Haus an der Hertistrasse in Flammen. Die Feuerwehr en Ingenbohl und Schwyz wurden für einen Grosseinsatz aufgeboten. Verletzt wurde beim Brand niemand.Rauchsäule und lodernde Flammen in Brunnen : An der Hertistrasse – direkt neben der Dettling Holzbau AG – brannte es am Donnerstagnachmittag. «Es ist ein grosser Einsatz, der auch noch länger dauern wird.

Nebst der Feuerwehr Ingenbohl ist auch die Feuerwehr Schwyz im Einsatz», bestätigte die Feuerwehr Ingenbohl an Nachmittag auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1. Der Alarm in Brunnen kam kurz vor Feierabend.«Beim Brand wurde niemand verletzt, die Bewohner des Hauses konnten dieses rechtzeitig verlassen», sagt Mediensprecher der Kantonspolizei Schwyz, Pascal Weber, gegenüber PilatusToday und Tele 1. Die Bewohnenden würden nun privat betreut und untergebracht.Der Brand sei eigentlich schnell unter Kontrolle gewesen. «Die PV-Anlage auf dem Dach war für die Löscharbeiten nicht so einfach. Man hatte Mühe an das Feuer ran zu kommen», so Pascal Weber weiter

Brunnen Hausbrand Feuerwehr Ingenbohl Schwyz

