Hattest du einen heftigen Nachbarschaftsstreit?

Der 60-jährige Italiener wurde nun zu einer 20-tägigen Bewährungsstrafe verurteilt. Darüber hinaus muss er dem Opfer 1000 Franken für moralische Schäden sowie 3000 Franken für verschiedene Rechnungen zahlen, darunter Apotheken-, Reinigungs- oder Physiotherapiekosten. Er muss auch für die Gerichts- und Anwaltskosten aufkommen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BLUENEWS_DE: Nachbarschaftsstreit eskaliert: Frau mit Schneefräse verletztIm Kanton Waadt ist ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Dabei verletzte ein Mann seine Nachbarin mit einer Schneefräse. Nun ist er wegen fahrlässiger Körperverletzung schuldig gesprochen worden.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

20MIN: Nachbarschaftsstreit im Kanton Waadt eskaliertEin 60-Jähriger hat seine 40-jährige Nachbarin mit einer Schneefräse verletzt. Der Mann wurde nun dafür verurteilt.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Kindershows von früher - Das waren fünf der legendärsten KindersendungenSRF Kids fragt: Welche Gameshow hast du als Kind geschaut?

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Streit um zu hoch gebautes Haus in BettlachEin Nachbarschaftsstreit beschäftigt die Gemeinde und die Behörden in Bettlach SO seit fast 20 Jahren. Der Nachbar hat sein Haus 44 Zentimeter zu hoch gebaut und die Behörden bestätigen die Grenzüberschreitung, bleiben aber untätig.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

20MIN: 130’000-1 Mio. Fr. Einkommen: «Gemeinde ist verschuldet» – hier wird dir vom Millionengehalt am meisten abgezwacktVerdienst du jährlich 130’000 Franken oder gar bis zu einer Million? Dann könnte sich ein Umzug in die Innerschweiz lohnen. Besonders Pech hast du hingegen, wenn du in Samedan (GR) oder Avully (GE) wohnst.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

20MIN: Über Matthew Perrys Tod sind neue Details bekanntEiner Freundin kam Matthew Perry einige Stunden vor seinem Tod müder als sonst vor. Durch Erzählungen von Nachbarn und Sportkollegen zeigt sich, wie er seine letzten Tage verbrachte.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕