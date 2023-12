Harz im Schnee: Doch FCB-Trainer Fabio Celestini sieht beim 1:1 gegen Stade Lausanne-Ouchy dennoch Fortschritt

Das 1:1 in der 16. Runde der Super League bei Stade Lausanne-Ouchy zeigt deutlich, dass der FC Basel auch unter Fabio Celestini weiterhin Probleme bekundet. Am Ende wurde es knapp: Um wenige Millimeter fliegt der Ball in der Nachspielzeit am Fuss von Thierno Barry vorbei. Null Grad. Schneetreiben. Eisiger Wind. Auf der Lausanner Pontaise läuft die fünfte Minute der Nachspielzeit, als Dominik Schmid noch einmal zur Ecke tritt.

Via den Kopf von Djordje Jovanovic landet der Ball am zweiten Pfosten, wo Thierno Barry im Fünfmeterraum zum Fallrückzieher ansetzt – und ein Luftloch schlägt. Es bleibt damit beim 1:1 zwischen den beiden schlechtesten Teams der Liga. Und der FC Basel hat nach der 16. Runde weiterhin nur einen Punkt Vorsprung auf Schlusslicht Stade Lausanne Ouchy. «So eine Chance kann man machen. Dann gewinnen wir auch mal wieder ein dreckiges Spiel», sagt Taulant Xhak





