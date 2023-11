Hangxiety: Katerangst nach dem Alkoholkonsum

«Erwachsene neigen dazu, im Alter weniger Muskelmasse zu haben, was dazu führt, dass der Körper insgesamt weniger Wasser enthält, um die Auswirkungen des Alkohols zu verdünnen», sagt Wilder. Der Alkohol kann dann nicht mehr so schnell wie in deinen jungen Jahren verarbeitet werden. Entspannungschemikalien werden weniger Doch auch im Gehirn spielt sich bei Alkoholkonsum einiges ab.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Unhaltbare Zustände: Jugendzentrum in Basel von Fernbusreisenden missbrauchtDas Gundeldinger Jugendzentrum Purple Park in Basel beklagt unhaltbare Zustände durch Fernbusreisende, die das Gelände vor dem Jugendzentrum als öffentliche Toilette und Müllhalde nutzen. Die provisorische Bushaltestelle wurde aufgrund des Ausbaus des Basler Bahnhofs SBB eingerichtet und soll noch bis 2025 bestehen bleiben.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Flughafen Zürich: Referendum gegen Pistenverlängerungen kommt zustandeDie Gegnerschaft der Pistenverlängerungen am Flughafen Zürich hat genügend Unterschriften für ein Volksreferendum gesammelt.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Vermülltes Jugendzentrum Purplepark: Busbahnhof beim SBB bedroht JugendarbeitSeit die SBB ihren internationalen Busbahnhof vor den Purplepark im Gundeli verlegt haben, herrschen dort unhaltbare Zustände.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Halloween: Ein amerikanischer Brauch erobert die SchweizDer amerikanische Brauch Halloween hat sich auch in der Schweiz etabliert. Der Kulturwissenschaftler Konrad Kuhn erklärt, warum Halloween immer beliebter wird und wie der Kulturtransfer von den USA in die Schweiz zustande kam.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Mutter: Nach Hamas-Überfall vermisste Deutsche Shani Louk totDie seit dem Hamas-Terrorüberfall auf Israel vermisste Deutsche Shani Louk ist nach Angaben ihrer…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Mutter: nach Hamas-Überfall vermisste Deutsche Shani Louk totDie seit dem Hamas-Terrorüberfall auf Israel vermisste Deutsche Shani Louk ist nach Angaben ihrer…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕