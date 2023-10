Handynutzung kann die Sehkraft beeinträchtigen

Unser Sohn, 13, verbringt viel Zeit am Handy. Morgens checkt er soziale Medien, im Bus zur Schule surft und spielt er, abendsschaut er stundenlang Filme auf dem kleinen Display. Er hat oft gerötete und zuweilen trockene Augen. Kann sein Verhalten gar seine Sehkraft beeinträchtigen? Ist das bei Erwachsenen ähnlich?Trockene und gerötete Augen wegen stundenlanger Verwendung von Smartphones sind bei Kindern und Erwachsenen ein häufiges Problem.

Eine Nutzungsdauer über zwei Stunden täglich führt vermehrt zu trockenen Augen.Trotz Forderungen nach einer härteren Asylpolitik macht die Schweiz in diesem Bereich vieles besser als die Nachbarn. Eine kleine Analyse.

Tag der Pausenmilch: 265.000 Kinder genießen eine Portion MilchAuch nach 22 Jahren findet der Tag der Pausenmilch weiterhin grossen Anklang. Im Tessin schenkten unzählige 'Pausenmilchfrauen' Milch aus und rund 265.000 Kinder von der Kita bis zur 9. Klasse konnten eine Portion Milch genießen. In der Deutschschweiz und der Romandie findet der Tag am 31. Oktober statt. Weiterlesen ⮕

Kinder in Gaza werden auf das Recht auf Rückkehr vorbereitetIn Gaza werden Kinder bereits in der Schule über das «Recht auf Rückkehr» unterrichtet. Sie werden darauf vorbereitet, sich ihr Land zurückzuholen, welches ihnen von Israel genommen wurde. Grausame Aussagen wie: «Mit Allahs Hilfe werden alle Juden sterben», sind an der Tagesordnung. Der Konflikt im Nahen Osten eskaliert seit dem Angriff der Hamas auf Israel. Weiterlesen ⮕

Familie Stankowski kehrt für die Ausbildung ihrer Kinder in die Schweiz zurückNach fünf Jahren auf den Philippinen sind Noel und Micha Stankowski mit ihren Eltern in die Schweiz zurückgekehrt. Die Familie zieht Bilanz über den ungewöhnlichen Schulanfang in Ittigen, Kanton Bern. Weiterlesen ⮕

Mit Omikron infizierte Kinder sind etwa drei Tage ansteckendAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Wie Eltern ihre Kinder für KI sensibilisierenKünstliche Intelligenz ist inzwischen in Schulen und Kinderzimmern angekommen. Doch wie sensibilisiert man Kinder für Chancen wie Risiken? Weiterlesen ⮕

Wer kümmert sich um mich, wenn ich alt bin?Es geht nicht um die medizinische Betreuung, die wird von der Krankenkasse übernommen. Es geht um die kleinen Dinge im Alltag – den Einkauf, die Finanzen, Hilfe mit dem Handy. Da springen oft die eigenen Kinder ein. Was aber, wenn man keine hat? Eine pensionierte, kinderlose Dame erzählt in diesem Podcast, wie sie per Doodle Besuche organisiert. Und hofft, dass ihr Gottikind helfen würde, falls sie denn mal Unterstützung braucht. «Das System, dass sich die Kinder um ihre Eltern kümmern, funktioniert künftig nicht mehr», sagen auch Experten. «Es braucht neue Lösungen.» Weiterlesen ⮕