Hamas-Vertreter bestreitet Zivilistenopfer bei Angriff auf Israel

Ahmad Abdelhadi ist der Vertreter der Hamas in Libanon und wechselt seinen Aufenthaltshort mehrmals im Tag. Er hat nur kurz Zeit und kommt gleich zur Sache: Der Entscheid für die Attacke am 7. Oktober sei einzig und allein von der Hamas-Führung getroffen worden, sagt Abdelhadi. Weder Iran noch eine andere Partei hätten im Vorfeld davon gewusst.

Der Hamas-Vertreter preist den Angriff auf Israel als Erfolg. Dass dabei auch Zivilisten ums Leben kamen, leugnet er. Sie hätten nur Soldaten getötet, sagt der Sprecher. Aus der Sicht der radikalen Hamas gibt es keine Zivilisten in Israel, alle Bewohner seien potenzielle Kombattanten. Dies ist eine Verfälschung, die es der Hamas einfach macht, ihr Massaker zu legitimieren.

Hoher Blutzoll im GazastreifenDoch der Blutzoll ist auch unter der eigenen Bevölkerung im Gazastreifen hoch. Nirgends in Gaza sei man sicher vor den Bomben, sagt der Hamas-Vertreter und kritisiert dabei just das, was für die israelische Bevölkerung nicht zu gelten scheint: Dass beim Beschuss viele Zivilisten ums Leben kommen. headtopics.com

Islamwissenschaftler: Hamas lebt auch nach Zerschlagung weiter Box aufklappen Box zuklappen Fragen an Islamwissenschaftler Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin (SWP):«Ja», sagt Steinberg. Die Hamas habe gewusst, dass ein solcher Angriff auf Israel eine harte militärische Reaktion provoziere. Es gehöre zum Kalkül der Hamas, dass jeder Angriff gegen Israel schwere Gegenschläge auslöse, womit sie wiederum Propaganda mache.

Dennoch sei Rückhalt für die Hamas in Gaza ungebrochen, sagt Ahmad Abdelhadi. Die palästinensische Bevölkerung stehe nun mehr denn je hinter der Hamas, behauptet der Vertreter der radikalislamischen Gruppierung. headtopics.com

