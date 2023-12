Hamas veröffentlicht neues Video mit Geiseln in Gaza ++ Wieder gegenseitiger Beschuss an Grenze zwischen Israel und Libanon

Im Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und der Hamas eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Telekommunikationsdienste in den südlichen und zentralen Gebieten des umkämpften Gazastreifens. Armeesprecher wirft Hisbollah «stetige Eskalation» an Grenze vor. Israels Militär hat die libanesische Hisbollah-Miliz vor einer Verschärfung der Kampfhandlungen an der Grenze gewarnt.

«Wir sind heute näher an einem Krieg als gestern», sagte Militärsprecher Jonathan Conricus am Montag und warf der Hisbollah eine «stetige, systematische Eskalation entlang der Grenze» vor. Die Schiitenmiliz, die eng mit dem Iran verbunden ist, verwickele «den Libanon in einen gefährlichen Krieg», sagte Conricus. Ein diplomatische Lösung mit der Hisbollah werde angestrebt





Verzögerung bei der Freilassung von Geiseln zwischen Israel und HamasDie zwischen Israel und der islamistischen Hamas vereinbarte Freilassung von Geiseln aus dem Gazastreifen verzögert sich. Der genaue Zeitpunkt der Feuerpause soll am Donnerstag bekanntgegeben werden.

Deutsche Geisel spricht über Hamas-Gefangenschaft +++ Israel: Grösstes Hamas-Tunnelsystem freigelegtAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Hamas-Geiseln sind traumatisiert – drei SchicksaleDie freigelassenen minderjährigen Hamas-Geiseln werden wohl lebenslang traumatisiert sein. Drei Beispiele lassen nur erahnen, was sie durchmachen mussten.

Hamas erklärt Waffenruhe mit IsraelDie Hamas hat angekündigt, dass sie kurz vor einer Waffenruhe mit Israel steht. Es gibt jedoch keine weiteren Informationen und Israel hat sich bisher nicht dazu geäußert. Ein Islamwissenschaftler schätzt die Ankündigung ein.

Israel und Hamas einigen sich auf Verlängerung der FeuerpauseDie israelische Regierung und die Terrororganisation Hamas haben sich auf die Verlängerung der Feuerpause um einen Tag geeinigt. Premier Netanjahu will die Hamas weiterhin vernichten und den Gazastreifen «entradikalisieren». Doch die ganz grosse Aufgabe stehe erst danach an, sagt Nahostexperte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.

«Bringt sie heim!» - Angehörige von Hamas-Geiseln protestieren im israelischen Parlament30 000 Menschen, darunter viele Angehörige von Hamas-Geiseln, marschierten in der vergangenen Woche von Tel Aviv nach Jerusalem. Der rechtsextreme Vorsitzende des Ausschusses für Nationale Sicherheit brüllt auf einen jungen Mann ein, der gemeinsam mit anderen Angehörigen der von der Hamas entführten Geiseln in die Sitzung gekommen ist.

