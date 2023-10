Hamas tötet und entführt Hunderte israelische Zivilisten

Das Wichtigste in Kürze: Die Palästinenserorganisation Hamas tötete und entführte am 7. Oktober 2023 – am jüdischen Feiertag Simchat Tora – Hunderte israelische Zivilistinnen und Zivilisten. Israel befinde sich «im Krieg», sagte daraufhin Regierungschef Benjamin Netanyahu in einer Ansprache.

Durch die Gegenschläge der israelischen Luftwaffe auf den Gazastreifen starben laut dem dortigen Gesundheitsministerium tausende Menschen, über zehntausende weitere sollen verletzt worden sein. Israels Militär fordert die Palästinenser im nördlichen Gazastreifen seit Tagen zur Evakuierung auf. Über hundert Entführte befinden sich weiterhin in der Gewalt der Hamas, die sie als Schutzschilde verwendet.

Hamas-Vertreter bestreitet Zivilistenopfer bei Angriff auf IsraelAhmad Abdelhadi, der Vertreter der Hamas in Libanon, behauptet, dass die Entscheidung für den Angriff auf Israel allein von der Hamas-Führung getroffen wurde und weder der Iran noch eine andere Partei davon wussten. Er leugnet auch, dass bei dem Angriff Zivilisten ums Leben gekommen sind. Islamwissenschaftler Guido Steinberg bestätigt, dass die Hamas die Zivilisten im Gazastreifen opfert.

