Hamas, Gazze'deki ölü sayılarını açıkladı

Nach Zweifeln an den vom Gesundheitsministerium im Gazastreifen verbreiteten Opferzahlen hat die von der islamistischen Hamas kontrollierte Behörde eine Liste der Namen aller Getöteten veröffentlicht.In dem am Donnerstag verbreiteten und 212 Seiten langen Dokument stehen auch Alter, Geschlecht und Personalausweisnummer der Palästinenser, die im Gaza-Krieg seit dem 7. Oktober getötet worden sein sollen.

Unter anderem die US-Regierung hatte die Opferzahlen zuvor in Frage gestellt. «Wir können nichts, was von der Hamas kommt, für bare Münze nehmen, auch nicht das so genannte Gesundheitsministerium», sagte etwa der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Donnerstag im Weissen Haus. Die Behörde werde von einer terroristischen Organisation geleitet. Die US-Regierung bestreitet demnach aber nicht, dass es viele Opfer gebe.

