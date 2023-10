Hamas fordert für Geisel-Freilassung Waffenruhe

Dies sagte ein Hamas-Vertreter der russischen Zeitung «Kommersant» bei einem von Israel scharf kritisierten Besuch in Moskau. Laut israelischem Militär werden mindestens 229 Geiseln in dem von der Hamas kontrollierten Küstenstreifen festgehalten. Seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober bombardiert Israel den Gazastreifen. Zehn weitere Lastwagen mit Hilfsgütern und ein Team ausländischer Ärzte gelangten am Freitag in das von Israel abgeriegelte Gebiet.

In mindestens zwei Gebieten im Gazastreifen gab es nach Darstellung von der Hamas nahestehenden Medien Zusammenstösse mit israelischen Truppen. Dabei habe es sich um den jüngsten von mehreren kleineren Einsätzen gehandelt, bei denen israelische Soldaten zeitweise in das Palästinensergebiet vorgedrungen seien. Israel bestätigte dies zunächst nicht.

Russland rechtfertigte die Gespräche mit der Hamas-Delegation damit, dass es notwendig sei, mit allen Seiten des Konflikts in Kontakt zu bleiben. Die Delegation habe sich mit Vertretern des Aussenministeriums getroffen, aber keine Kontakte mit dem Kreml gehabt. headtopics.com

Ein Ärzteteam und zehn weitere Hilfstransporter erreichten den Gazastreifen, in dem nach UN-Schätzungen über 600.000 Menschen durch die israelische Bombardierung obdachlos geworden sind und vom Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) versorgt werden. Ein palästinensischer Grenzer sprach von zehn ausländischen Ärzten und zehn Lastwagen mit Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten.

Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU verständigten sich am späten Donnerstag auf eine gemeinsame Erklärung, in der sie zur Einrichtung von «humanitären Korridoren und Pausen» zur Versorgung des Gazastreifens aufrufen. Um die Formulierung war lange gerungen worden. headtopics.com

Seit dem 7. Oktober wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden im Gazastreifen mindestens 7326 Palästinenser durch israelische Angriffe getötet. Beim Hamas-Angriff auf Israel wurden nach israelischen Angaben etwa 1400 Menschen getötet.

