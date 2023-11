Hamas erklärt Waffenruhe mit Israel

Die Terrororganisation Hamas hat gerade erklärt, man stehe kurz vor einer Waffenruhe mit Israel. Vertreter der radikalislamischen Organisation hätten das so an die Vermittelnden aus Katar übergeben, sagte der Chef der Hamas. Weitere Informationen dazu gibt es nicht, und auch Israel hat sich bisher nicht dazu geäussert. Islamwissenschafter Reinhard Schulze schätzt die Ankündigung ein.

Reinhard Schulze Islamwissenschaftler Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Reinhard Schulze ist emeritierter Professor für Islamwissenschaft und Direktor des Forum Islam und Naher Osten der Universität Bern. SRF News: Für wie glaubwürdig halten Sie es, dass eine Waffenruhe tatsächlich in greifbarer Nähe ist? Reinhard Schulze: Vielleicht ist das Wort Waffenruhe etwas hoch gegriffen. Man müsste von Waffenpause sprechen, weil bei allen Beteiligten klar ist, dass es sich zunächst um eine temporäre Massnahme handelt. Und wenn man den Aussagen der Hamas Glauben schenken kann, geht es um eine Waffenpause, die etwa fünf oder sieben Tage umfass





