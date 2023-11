Hamas-Angriff auf Israel: Armee weitet Bodenoffensive im Gazastreifen aus

Die Hamas habe der Zivilbevölkerung keinen Schaden zufügen wollen, behauptete der Sprecher der von den USA, Europa und Israel als Terrororganisation eingestuften Gruppe zudem. Es habe aber «Komplikationen vor Ort» gegeben. Was genau damit gemeint ist, führte er nicht aus. Ein BBC-Interview hatte der Hamas-Sprecher in der vergangene Woche abgebrochen, als er gefragt wurde, wie er die Tötung israelischer Zivilisten im Schlaf rechtfertige.

Auch Verletzte aus dem Gazastreifen wurden am Mittwoch zur Behandlung in den ägyptischen Ort Al-Arisch und andere grenznahe Orten transportiert. Bislang passierten den Übergang Hilfsgütern für die notleidende Bevölkerung.

Nach dpa-Informationen sollen sie nach Überquerung der Grenze zum Flughafen Kairo gebracht werden und von dort weiterreisen. Den Transport organisieren die jeweiligen Botschaften.Das von der im Gazastreifen herrschenden Hamas kontrollierte Innenministerium hatte eine Liste mit etwa 500 Namen derjenigen veröffentlicht, für die eine Ausreise vorbereitet wurde.

Al-Safadi habe zudem eine Aufforderung an das israelische Aussenministerium veranlasst, den israelischen Botschafter «nicht nach Jordanien zurückzuschicken». Der Diplomat hatte Jordanien demnach zuvor verlassen. (SDA)Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen ist seit Beginn des Krieges am 7. Oktober laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde auf 8796 gestiegen.

