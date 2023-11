Halloween-Einsätze der Stadtpolizei Zürich

Die meisten Meldungen gingen wegen Werfen von Eiern gegen Fahrzeuge und Hausfassaden oder weil Personen Feuerwerkskörper abbrannten, ein. In einem Fall entstand durch Eierwürfe Sachschaden. Im Grünauquartier meldete die VBZ, dass Eier gegen Linienbusse geworfen werden.

Weitere Meldungen gingen ein, weil an mehreren Örtlichkeiten rund ein halbes Duzend Container oder Abfalleimer in Brand gesetzt wurden. Diese konnten ohne Sachschaden durch die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich gelöscht werden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Kanton Zürich: Halloween - Bilanz der Kapo ZürichIm Zusammenhang mit Halloween sind Patrouillen der Kantonspolizei Zürich und der Kommunalpolizeien am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch (31.10./1.11.2023) zu rund 80 Einsätzen ausgerückt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Stadtpolizei Zürich: Nationale Tag des EinbruchschutzesNach der Zeitumstellung ist heute der nationale „Tag des Einbruchschutzes“.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

20MIN: Zürich Wiedikon: Stadtpolizei übermalt «Free Palestine»-Graffiti«Free Palestine» Graffiti im Quartier Wiedikon verunsichern die jüdische Gemeinschaft. Die Stadtpolizei Zürich übermalt diese nun selbst.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Stadt St.Gallen SG: Halloween mit wenigen VorfällenAm Dienstagabend (31.10.2023) sind bei der Stadtpolizei St.Gallen wenige Meldungen zu Halloween eingegangen.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Halloween-Einsätze: Jugendliche werfen EierDie Polizei hatte rund 30 Einsätze im Zusammenhang mit Halloween , bei denen vor allem eierwerfende Jugendliche für Aufsehen sorgten. Es wurden Personenkontrollen durchgeführt und einige Gegenstände sichergestellt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Kanton Zug: Mehrere Einsätze im Zusammenhang mit HalloweenQuer durch den Kanton Zug mussten die Einsatzkräfte rund 15 Mal wegen Sachbeschädigungen und Ruhestörungen ausrücken.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕