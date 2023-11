Habsburgrapport: Regierung streicht traditionellen Offiziersempfang – das stösst Würdenträger vor den Kopf

Der Regierungsrat will den alljährlichen Offiziersempfang auf Schloss Habsburg streichen, weil der seinen ursprünglichen Charakter verloren habe. SVP-Grossrat Stefan Giezendanner reagiert mit Unverständnis darauf. Er und zehn weitere Grossräte fordern stattdessen eine Kehrtwende.

AARGAUERZEİTUNG: Einführung Stadtbus: Regierung scheut sich vor Pilotprojekt, Einwohnerrat sieht es andersBei seinem letzten offiziellen Auftritt im Brugger Stadtparlament empfahl der Ende 2023 ausscheidende Vizeammann Leo Geissmann, das Postulat für bessere Busverbindungen zwischen bestehenden und künftigen Ortsteilen nicht zu überweisen. Aus Sicht der Regierung stünden Kosten und Nutzen in keinem vertretbaren Verhältnis.

PİLATUSTODAY: Schluss mit reiner Männerrunde: Diese drei Frauen wollen in die Urner RegierungUri hat aktuell eine reine Männerregierung. Das soll sich bei den Wahlen 2024 ändern. Diese drei Frauen greifen einen der sieben Sitze an und wollen im kommenden Frühling in die Urner Regierung.

NAU_LİVE: Iran weist Verantwortung für Angriffe auf US-Truppen in Nahost zurückLaut dem iranischen Aussenminister habe die Regierung von Iran nichts mit den Angriffen auf US-Militärstützpunkte im Nahen Osten zu tun.

LUZERNERZEİTUNG: Luzern will transparenter Kanton werdenDie Regierung von Luzern erhält Zustimmung von den bürgerlichen Parteien für einen Gesetzesentwurf, der den Kanton transparenter machen soll. Die Links-Grünen sind jedoch der Meinung, dass dies auf Kosten der Bevölkerung geht.

SCHWEİZERBAUER: Deutschland zahlt 20 Millionen Euro für den Schutz des Amazonas-RegenwaldesDeutschland hat beschlossen, 20 Millionen Euro für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes bereitzustellen. Der Amazonienfonds, der 2008 ins Leben gerufen wurde, war aufgrund von Unstimmigkeiten über die Verwendung des Geldes unter der Regierung von Jair Bolsonaro gelähmt. Mit der Zahlung will Deutschland seinen Beitrag im internationalen Kampf gegen den Klimawandel leisten.

