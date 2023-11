Haben US-Leerverkäufer bei ihren Wetten gegen Roche zu früh Kasse gemacht?

Bei den Leerverkäufern in New York dürfte sich die Freude über das neue Mehrjahrestief vermutlich in Grenzen halten. Wie mir dortige Quellen berichten, haben die Leerverkäufer ihre Wetten gegen die Pharma- und Diagnostikgruppe aus Basel weiter ausgedünnt.(NYSE) zu entnehmen ist, wird mittlerweile noch mit 4,46 Millionen American Deposit Receipts (ADRs) auf rückläufige Kurse spekuliert.

Zum Vergleich: Im Frühsommer liefen in der Spitze noch Wetten im Umfang von bis zu 8 Millionen ADRs gegen die Basler. Interessant wäre es, an Leerverkaufsstatistiken für die hierzulande gehandelten Genussscheine und Inhaberaktien vonzu kommen. Doch die SIX Swiss Exchange hält es auch weiterhin nicht für notwendig, solche Statistiken zu führen.

Schon in den nächsten Tagen stehen die nächsten Erhebungen der NYSE zur Veröffentlichung an. Dann wird sich zeigen, wie die milliardenschwere Übernahme von Telavant in amerikanischen Anlegerkreisen so ankommt. Ich kommentierte die Übernahme am Freitag übrigens mit den folgenden Worten:

Firmenchef Thomas Schinecker lässt sich den Vorstoss in dieses neue Therapiegebiet einiges kosten, beziffern Analysten den Spitzenumsatz von RV-3101 für die USA und Japan um die Zulassungswahrscheinlichkeit bereinigt doch auf 2,3 Milliarden Dollar jährlich. Die Vertriebsrechte für die übrigen Weltregionen verbleiben bei Pfizer, einem der bisherigen Mitaktionäre.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FUW_NEWS: Einschätzung zu Studienresultaten: Roche erleidet ForschungsrückschlagLaut dem Pharmakonzern hat die Embark-Studie in Duchenne-Muskeldystrophie ihren primären Endpunkt nicht erreicht.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: SMI startet mit Verlusten - Roche deutlich tiefer - Fed-Zinsentscheid im FokusDer Schweizer Aktienmarkt eröffnet am Dienstag etwas tiefer.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: SMI schliesst im Plus - Roche und Novartis hieven Kurs hochDie Schweizer Börse hat am Montag zugelegt.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: US-Futures im Plus - SMI mit Kursgewinnen - Roche bremstDie US-Börse wird voraussichtlich mit Kursgewinnen in den Handel starten.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: SMI mit Verlusten - Roche deutlich tiefer - Fed-Zinsentscheid im FokusDer Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag etwas tiefer.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: SMI mit Verlusten - Roche deutlich tiefer - Analyst sieht Logitech 14 Prozent höherDer Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag etwas tiefer.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕