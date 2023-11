Haben die Schweizer Weltcup-Orte Angst vor Klimaaktivisten?

Klimaaktivisten haben den Skisport ins Visier genommen. Spätestens nach den Protesten in Gurgl (Ö) stellt sich auch in der Schweiz die Frage: Wie reagieren die Weltcup-Veranstalter? Ein Riesenslalom in Sölden (Ö), zwei Slaloms in Levi (Fi), ein Slalom in Gurgl (Ö). Mehr nicht. Nur vier der neun geplanten Weltcuprennen konnten bislang durchgeführt werden – ein Stotterstart. Das einzige gewertete Männer-Rennen gab dennoch überall zu reden.

Nicht unbedingt wegen des österreichischen Heimsiegs in Gurgl, sondern vor allem wegen der Aktion der «Letzten Generation Österreich». Rückblick: Als am vergangenen Samstag noch fünf Fahrer im Starthaus auf ihren Einsatz warten, stürmen mehrere Klimaaktivisten in den Zielbereich. Sie streuen orangefarbenes Farbpulver in den Schnee und halten Banner auf mit der Aufschrift «Hört auf den Klimarat!





