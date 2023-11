Haare waschen: Tipps für den perfekten Bad Hair Day

Haare waschen ist nicht so einfach, wie man denkt. Unsere Beauty-Expertin verrät Ihnen Tricks, dass es für Sie nicht mehr zum Bad Hair Day kommt.Für das sorglose Haarewaschen gibt es ein paar einfache, aber effiziente Tricks.

Vermutlich hatte ich komplett entgleiste Gesichtszüge, als mir Johan Hellström, Eigentümer und CEO der Haarpflegemarke Björn Axén, beim Interview vor einigen Jahren einen speziellen Service anbot: «Darf ich dir nach dem Interview die Haare waschen, Katrin? Dann kann ich dir zeigen, wie man das richtig macht.» Bitte? Erstens waren meine Haare frisch gewaschen, und zweitens war mir nicht klar, was an einem dermassen einfachen Vorgang so schwierig sein konnte. Als höflicher Mensch nahm ich das ungewöhnliche Angebot trotz grosser Skepsis an, zumal mir der nette Herr Hellström glaubwürdig erklärte, dass viele Bad Hair Days auf Fehler beim Haarewaschen zurückgehen. Wie recht er damit hatte, zeigt der Blick auf die Anzahl meiner Frisen-Krisen, die seit diesem denkwürdigen Treffen deutlich abgenommen habe





🏆70. bazonline » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

SUEDOSTSCHWEİZ: Maskenbildnerin Miriam Blank gestaltet Haare, Haut oder ZähneMiriam Blank aus Bern ist freischaffende Maskenbildnerin. Wunden, Schnitte, Schussverletzungen oder…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: Maskenbildnerin Miriam Blank gestaltet Haare, Haut oder ZähneAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Ein elfjähriger Felsberger lässt sich für einen guten Zweck die Haare wachsenBen Huttenburg hat ein eigenes Projekt. Er lässt aus gutem Grund seit drei Jahren seine Haare wachsen.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Sonya Kraus: Endlich wieder eigene Haare nach dem KrebsModeratorin Sonya Kraus hatte Brustkrebs. Jetzt freut sich die Power-Blondine über ihre eigenen Haare.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

20MİN: Herbstzeit ist Blenderzeit: Tipps zum richtigen Einsatz von Nebellicht im HerbstNebel, Dunst und häufiger Regen: Wie man im Herbst Nebellicht richtig verwendet und Fallstricke vermeidet.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Ausrüstung, Strecken und Co. - diese Tipps haben Weltcup-Athletinnen für dein RollskitrainingBereit für die Langlaufsaison? Drei Bündner Weltcupathletinnen geben Tipps für den Feinschliff auf den Rollski. Von Ausrüstung bis Streckenwahl.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »