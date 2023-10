Gute Reifen für sicheres Fahren im Winter

Gute Reifen sind für sicheres Fahren im Winter unerlässlich! Als Laie einen guten Reifen zu erkennen, ist aber nicht einfach. Welche speziellen Eigenschaften Reifen benötigen, um auf nassen oder schneebedeckten Straßen optimal zu performen, erklärt der Reifenexperte des TCS im Video.

Wer im Winter sicher unterwegs sein will, braucht gute Reifen. Welche Reifen auf nasser oder schneebedeckter Strasse gut halten, erklärt der TCS Reifenexperte.Im aktuellen Test wurden zwei Reifendimensionen untersucht.Sobald das Thermometer nachts den Gefrierpunkt erreicht, wird es Zeit, auf Winterreifen umzusteigen.Der TCS testet zusammen mit dem ADAC 32 Winterreifen in den Dimensionen 205/60 R16 92H und 225/45 R17 91H.

«Im Winter braucht es Reifen, die auf Schnee und Eis gut sind und natürlich auch auf nasser Fahrbahn. Weil im Herbst mit dem Tau wird es am Morgen nass», sagt Reto Blättler.Schliesslich sehen sie äusserlich alle sehr ähnlich aus – rund und schwarz.In diesem Jahr standen zwei Reifendimensionen im Fokus des Tests: Die Dimension 205/60 R16 92H, ideal für Klein-SUVs und die Dimension 225/45 R17 91H, die sich für die Mittelklasse eignet. headtopics.com

«In diesem Winterreifen-Test haben wir 2 Dimensionen getestet, pro Dimension 16 Reifen. Und entweder haben wir gute oder ganz schlechte.»Die Reifen von Lassa und Austone in der Klein-SUV-Dimension zeigten beispielsweise Schwächen.

«Den Lassa stufe ich als sehr gefährlich ein, vor allem auf Schnee. Der Auston fällt vor allem auf nasser Fahrbahn auf», warnt Blättler.Die unterschiedliche Leistung von Reifen auf Schnee im Vergleich zu nasser Fahrbahn stellt eine besondere Herausforderung dar.«Im Schnee ist das Ziel, dass man eine Verbindung mit dem Schnee aufbaut, für den Grip. Auf nasser Fahrbahn, bei Regen will man das Wasser weg haben», erklärt Blättler. headtopics.com

