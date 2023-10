Gute Laune bei Spiel zwischen HCD und Ajoie

Gute Laune unter den vom HCD und Greenhope eingeladenen Familien mit ihren Kindern und Betreuern beim Spiel am 5. März 2023 gegen Ajoie.

- keystoneDie Stiftung Greenhope engagiert sich für Familien mit krebskranken Kindern.Aus sportlicher Sicht könnten die Gäste aus dem Seeland die drei Punkte etwas besser gebrauchen. Sie liegen aktuell auf Rang zwölf, während der HCD auf Position sieben um den direkten Viertelfinal-Einzug kämpft.

