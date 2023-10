Gut-Behrami und Shiffrin kämpfen um den Sieg beim Riesenslalom in Sölden

Es war ein spannender Zweikampf beim letzten Riesenslalom in Sölden vor zwei Jahren. Lara Gut-Behrami nahm der Konkurrenz über eine Sekunde ab, verlor aber auf die noch schnellere Mikaela Shiffrin 14 Hundertstel und musste mit Platz 2 Vorlieb nehmen.

«Sie war damals definitiv nicht ganz zufrieden», blickt SRF-Expertin Tina Weirather zurück. «Deshalb glaube ich, dass ihr Ehrgeiz geweckt ist.» Für die ehemalige Skifahrerin ist klar, dass Gut-Behrami auch am Samstag beim Saisonauftakt «um den Sieg mitfahren kann».

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Riesenslaloms aus Sölden zeigen wir am Wochenende wie folgt live auf SRF zwei: Auch Wendy Holdener sei «super drauf» und könne in die Top 10 vorstossen. Hinter die «endlich wieder richtig fitte» Michelle Gisin stellt Weirather ein Fragezeichen, genauso wie hinter Camille Rast und Andrea Ellenberger, die beide einen Materialwechsel hinter sich haben. headtopics.com

Der Sieg geht einmal mehr über Riesenkugel-Gewinnerin Shiffrin. «Aber auch die Italienerinnen um Federica Brignone und Marta Bassino darf man nicht vergessen», so Weirather. Allgemein gäbe es im Riesenslalom eine breite Palette an Siegesanwärterinnen.Ski alpin

