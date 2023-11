Günstige Handy-Abos zum Black Friday in der Schweiz

Auch Handy-Abos werden rund um den Black Friday günstiger angeboten. 'Dschungelkompass' hat das Gebotene analysiert und präsentiert die günstigsten Deals für die unlimitierte Nutzung in der Schweiz. Traditionell werben auch die Mobilfunkanbieter zum Black Friday mit besonders günstigen Handy-Abos. Oliver Zadori von 'Dschungelkompass' hat die günstigsten Angebote für die unlimitierte Nutzung innerhalb der Schweiz zusammengetragen.

Dabei fällt wie schon letztes Jahr auf: Vorwiegend bieten kleinere Anbieter die günstigeren Aktionspreise an als die grösseren. Ganz besonders fällt die Aktion von Quickline auf, bei der bei allen Handy-Abos für zwei Jahre die Grundgebühren entfallen. Es gibt nur eine Aufschaltgebühr von einmalig 40 Franken. Nach zwei Jahren fällt allerdings der reguläre Abo-Preis an, der je nach gewähltem Abo bei monatlich zwischen 10 und 70 Franken liegt. Das zweitgünstigste Abo kommt von Gomo mit monatlich 12.95 Franken, bei dem es sich indes nicht um eine spezielle Black-Friday-Aktion handelt





