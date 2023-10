Guck Chiara, hier kommt deine Milch her

Was macht den Landwirtschaftsbetrieb der Familie Trachsel-Häfliger so nachhaltig? Chiara wollte es genau wissen und hat für einen Tag mitgearbeitet. Ein Einblick in die Welt von «retour aux sources».Es ist 6 Uhr auf dem Chrumbacherhof bei Seon im Kanton Aargau. Eigentlich zu früh für Chiara, doch sie hat sich vorgenommen, einen Tag lang bei der Familie Trachsel-Häfliger mitzuarbeiten.

Oberstes Ziel der retour aux sources-BIO-Bäuerinnen und -Bauern ist es, die Tiere so gesund zu halten, dass keine Antibiotika notwendig sind. Wenn ein Kalb oder eine Kuh erkrankt, wird sie durch alternative Behandlungsmethoden gesund gepflegt. Das bedeutet auch, dass die beteiligten Landwirte – insgesamt sind es 35 Lieferantinnen und Lieferanten in verschiedenen Landesteilen – besonders hohe Tierwohl-Richtlinien zu erfüllen haben.

Wer bei Aldi Suisse seine Milch, sein Joghurt oder seinen Käse von «retour aux sources» kauft, kann sogar nachvollziehen, ob das Produkt seinen Ursprung im Chrumbacherhof in Seon hatte. Über die «retour aux sources»-Website können sämtliche BIO-Produkte chargengenau zurückverfolgt werden. Dadurch wird transparent dargestellt, von welchen Höfen sowie verarbeitenden Betrieben ein Produkt genau stammt. headtopics.com

Nach vielen Stunden gibt Peter Trachsel den letzten Auftrag an Chiara: «Abendmelken, Kühe auf die Weide – und dann ist Feierabend.» Dies ist ein bezahlter Beitrag. Das bedeutet, dass Inhalte im Auftrag eines Kunden erstellt und von diesem bezahlt werden.

