Gruppeneinteilungen erfolgt - Schweiz an Olympia wohl gegen Kanada, Schweden und Italien

Die Einteilung für die Vorrunde basiert auf der Annahme, dass Russland sowie das in der Qualifikation gesetzte Belarus 2026 zu den Winterspielen zugelassen sind. Sollten die beiden Nationen aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine vom olympischen Turnier ausgeschlossen werden, hat eine Neueinteilung zu erfolgen. Ein entsprechender Entscheid des Weltverbandes IIHF soll im Frühjahr 2024 fallen.

04:24 Video Archiv: Eishockey-Nati bezwingt Kanada an der WM Aus Sport-Clip vom 20.05.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 24 Sekunden. Schweiz ist gesetztDie Gruppeneinteilung erfolgt gemäss der Weltrangliste, in der die Schweiz den 7. Rang belegt. Die Top 8 sind für das Olympia-Turnier gesetzt. Die restlichen drei Plätze neben dem Gastgeber Italien werden im Spätsommer 2024 in Qualifikationsturnieren ermittelt.

