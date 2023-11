Gruppe C: Italien zittert sich an die EM

Ohne Zittern ging es für den Titelverteidiger nicht. Italien musste im «Auswärtsspiel» in Leverkusen bis zur letzten Sekunde um sein EM-Ticket bangen. In der Nachspielzeit kam es im italienischen Sechzehner zu einem strittigen Zweikampf zwischen Bryan Cristante und Michailo Mudryk, die Pfeife des spanischen Schiedsrichters Jesus Gil Manzano blieb jedoch stumm. Kurz darauf erlöste der Unparteiische die «Squadra Azzurra» mit dem Schluspfiff. Die Italiener hatten die 1.

Halbzeit dominiert und sich mit attraktivem Offensiv-Fussball mehrere gute Torchancen erspielt. Im Abschluss sündigte das Team von Trainer Luciano Spalletti jedoch wiederholt. Die Ukrainer tauchten seltener gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Mudryk vergab die beste Möglichkeit in der 65. Minute, als der Chelsea-Akteur aus kurzer Distanz und spitzem Winkel an Gianluigi Donnarumma scheiterte. Den Ukrainern bleibt noch die Chance, sich über die Playoffs für die EM-Endrunde zu qualifiziere





