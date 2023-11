Grünen-Ständerat Zopfi kandiert nicht für den Bundesrat

Der Zauber diesmal sei, dass die Grünen zeigen: «Wir wollen im Bundesrat dynamische politische Mehrheiten, wie es sie auch im Parlament mehr geben wird. Gerne auch in Zusammenarbeit mit einem dritten Pol in der Mitte, der sich unter Gerhard Pfister ausbildet», sagte Zopfi.

«Meine persönliche Vision ist, dass wir mit unserer Kandidatur die Hand weit bis in das Lager der Mitte und der Liberalen ausstrecken», ergänzte Zopfi, der eine eigene Bundesratskandidatur für die Zukunft nicht ausschliessen will.

